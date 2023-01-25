В Мурманской области 90% дистанционных мошенничеств совершают жители других регионов РФ и стран

В Мурманской области, как и по всей России, наблюдается рост числа телефонных мошенничеств. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области, как и по всей России, наблюдается рост числа телефонных мошенничеств. Самые распространенные - это звонки от лжеброкеров и якобы сотрудников банков и правоохранительных органов.

- Порядка 90% таких преступлений в отношении северян совершается за пределами Мурманской области - в других регионах или даже странах, - рассказал начальник отделения по раскрытию мошенничеств УУР УМВД России по Мурманской области подполковник полиции Станислав Сидоров.

За 2022 год мошенники обманули около трех тысяч жителей Заполярья. Самая крупная сумма, которая ушла к злоумышленникам от одного человека, - 15 миллионов рублей. Мужчина думал, что стал инвестором и скоро получит солидную прибыль. Ради этого он даже продал квартиру.

- 99% пострадавших знали о способах телефонного мошенничества, но думали, что именно им звонят настоящие сотрудники банков и правоохранители, - отметил начальник ООДУУПиПДН полковник полиции Сергей Колбушков.

От злоумышленников страдают северяне всех возрастов, мужчины и женщины, с разным уровнем образования.

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