В Полярнозоринском районе в ДТП пострадал человек

Причины происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

Утром 25 января в Полярнозоринском районе произошло ДТП с участием одной машины.

- На 1185 километре автодороги Р-21 «Кола» съехал в кювет автомобиль Lada Granta, один человек пострадал, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

На месте происшествия работали спасатели, которые проводили работу по сбору информации, осмотру места аварии на розлив горючих материалов, обеспечению безопасности. Причины происшествия устанавливаются.

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