Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде 26 января

В МЧС региона предупреждают жителей Мурманской области об ухудшении погоды. Фото: Олег УКЛАДОВ

В МЧС региона предупреждают жителей Мурманской области об ухудшении погоды. Как сообщает мурманский гидрометцентр, 26 января ожидается сильный западный, северо-западный ветер.

Стоит соблюдать осторожность на улице, не находиться вблизи крыш зданий, шатких строений, слабо укрепленных конструкций, а также во возможности воздержаться от дальних поездок на личном авто.

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