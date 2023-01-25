Из Мурманска до парка «Патриот» 28 января организуют бесплатный трансфер

Забронировать трансфер можно до 16.00 27 января по телефону +7 (815 2) 60 28 68. Фото: Правительство Мурманской области

В парке «Патриот», что находится близ Кильдинстроя, 28 января в 12.00 развернется праздник «Герои Севера». Чтобы гостям было удобно туда добраться, организаторы подготовили бесплатный трансфер из Мурманска.

- От легкоатлетического манежа мурманской Долины Уюта автобус отправится в парк в 11.00. Следующие отправления запланированы на 12.00 и 13.00. Количество мест ограничено, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Забронировать трансфер можно до 16.00 27 января по телефону +7 (815 2) 60 28 68. После мероприятия болельщики также могут вернуться в Долину Уюта на автобусе.

На празднике гостей ждет показательное прохождение спортсменами и военнослужащими новой полосы препятствий. Будут работать интерактивные площадки и организована тематическая фотозона. Всех желающим накормят солдатской кашей и напоят горячим чаем.

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