На дороге в аэропорт «Мурманск» произошло ДТП с пострадавшим

Госпитализировали пассажира Hyundai. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Днем 25 января на втором километре автоподъезда к аэропорту «Мурманск» произошла авария с пострадавшими. Информация о ней поступила в Госавтоинспекцию в 12.30.

- Водитель Hyundai Solaris при движении в сторону Мурманска, по предварительной информации, не справился с управлением и допустил столкновение с Renault Logan, движущийся в том же направлении, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Госпитализировали пассажира Hyundai.

Напомним: под Кировском одного лося сбили сразу три машины.

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