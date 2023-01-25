Жителям Мурманской области рассказали о пользе диспансеризации и профосмотров

С 23 по 29 января 2023 года в России объявлена Неделя информированности и важности диспансеризации и профосмотров. Фото: Евгения ГУСЕВА

С 23 по 29 января 2023 года в России объявлена Неделя информированности о важности диспансеризации и профосмотров.

Как проверить здоровье вовремя?

Зачастую мы обращаемся к врачам только при появлении каких-либо жалоб или тянем до последнего, думая, что «само пройдет». При этом мы забываем, что практически любую болезнь легче предупредить, чем лечить.

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики напоминают, что о своем здоровье необходимо заботиться регулярно, даже если нет никаких симптомов. И в этом нам помогают диспансеризация и профилактический медицинский осмотр, которые обеспечивают своевременную диагностику неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических. Кроме того, диспансеризация направлена на выявление и коррекцию основных факторов риска развития заболеваний, к которым относятся: повышенный уровень артериального давления, холестерина и глюкозы в крови, курение табака, пагубное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова рассказывает:

- Диспансеризация позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, предотвратить развитие осложнений и значительно улучшить результат лечения. Для того чтобы сдать анализы и пройти обследование в рамках диспансеризации, не нужно иметь какие-либо жалобы. Главная задача такого медосмотра – как раз найти признаки заболеваний и других отклонений, о которых человек, возможно, даже не догадывается или не обращает на них внимания.

Диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр можно проходить ежегодно с 18 лет в поликлинике по месту прикрепления по полису ОМС (бесплатно).

Специалист дал разъяснение для работающих граждан: согласно Трудовому кодексу РФ, работник имеет право на освобождение от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного заявления:

- в возрасте с 18 до 39 лет - на один рабочий день один раз в три года;

- в возрасте с 40 лет - на один рабочий день один раз в год;

- за 5 лет до пенсии и лица, получающие пенсию - на два рабочих дня один раз в год.

День освобождения от работы согласовывается с работодателем. Это время оплачивается. Работнику необходимо предоставить работодателю справку из медицинской организации, подтверждающую прохождение диспансеризации в день освобождения от работы.

Помните: здоровье бесценно, а своевременно принятые профилактические меры – это залог хорошего самочувствия и долголетия!

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