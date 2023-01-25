Жительница Снежногорска после скандала два раза ударила мужа ножом в живот

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Фото: Антон ЗАБИРОВ

37-летний житель Снежногорска оказался в больнице после ссоры с супругой. Мужчина получил проникающую рану живота, травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Полицейские пришли в квартиру северянина, дверь им открыла жена пострадавшего. На полу стражи порядка обнаружили лужи крови. Девушку задержали, свою вину она отрицать не стала.

- Северянка рассказала, что когда они с мужем распивали алкоголь, между ними вспыхнул конфликт. Во время скандала женщина схватила кухонный нож и два раза ударила им супруга в живот, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ. Женщине грозит до десяти лет лишения свободы. Она находится под подпиской о невыезде.

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