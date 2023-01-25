Главы Мурманска встретились со студенческим активом города

Число участников городского студсовета растет с каждым годом. Фото: vk.com/serdechkinid

Глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин накануне Дня российского студенчества вместе с главой муниципального образования Игорем Морарем встретились с активными студентами города.

- На встрече были озвучены новые идеи по развитию Мурманска. Ребята задавали и личные вопросы: с удовольствием рассказал о своих студенческих годах. А еще по просьбе студентов провел для них небольшую экскурсию, познакомил с коллегами, - сказал Юрий Сердечкин.

Глава администрации также отметил, что в столице Заполярья много активных и инициативных ребят, и число участников городского студсовета растет с каждым годом.

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