В Мурманской области 25 января ожидаются сильные снегопады

В Мурманской области 25 января будет снежно.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманской области 25 января будет снежно. Регион находится под влиянием южной периферии активного обширного циклона с центром в Баренцевом море.
- Ожидается облачная погода, местами снег, на юге области сильный. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -1-6 градусов. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Напомним: расписание движения «Клавдии Еланской» изменилось из-за непогоды.
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