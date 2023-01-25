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НовостиОбщество25 января 2023 7:57

В Мурманской области 25 января ожидаются сильные снегопады

Больше всего снега выпадет на юге региона
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В Мурманской области 25 января будет снежно.

В Мурманской области 25 января будет снежно.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области 25 января будет снежно. Регион находится под влиянием южной периферии активного обширного циклона с центром в Баренцевом море.

- Ожидается облачная погода, местами снег, на юге области сильный. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -1-6 градусов. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: расписание движения «Клавдии Еланской» изменилось из-за непогоды.

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