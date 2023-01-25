Рекультивацию свалки в Дровяном проводили с нарушениями закона

Рекультивация городской свалки в Дровяном проводилась с нарушениями. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Рекультивация городской свалки в Дровяном проводилась с нарушениями. Как сообщает Мурманская природоохранная прокуратура, рекультивация, которая является объектом капитального строительства, идет без разрешения на строительство.

Также учреждение ММБУ «Экосистема» не направило извещение о начале работ по рекультивации свалки в Ростехнадзор.

- Виновное должностное лицо организации привлекли к административной ответственности по части 1 ст. 9.5 КоАП со штрафом в 20 тысяч рублей, - отметили в прокуратуре Мурманской области.

Для устранения нарушений и в адрес руководителя ММБУ «Экосистема» внесено представление, рассмотрение которого контролируется.

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