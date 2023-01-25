В 2023 году в Североморске отремонтируют школу №1

Сейчас в городе активно обновляют североморскую школу №12. Фото: t.me/andrey_chibis

В 2023 году в Североморске проведут капитальный ремонт в школе № 1. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Обновим фасад, кровлю, коридоры, актовый зал со столовой и спортзал, - отметил глава региона.

Также сейчас активно обновляют североморскую школу №12. Когда ремонт завершится, дети придут фактически в новое учебное заведение. Здесь ремонтируется все - от помещений и оборудования до крыши, электрики и инженерных сетей.

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