В Мурманской области будут судить убийцу за преступление 14-летней давности

Спустя 14 лет все участники преступления были установлены. Фото: Иван ВИСЛОВ

Следователи завершили расследование убийства, совершенного 14 лет назад. Тогда, 22 августа 2009 года, трое участников ОПГ из Мурманска похитили мужчину. Их цель была - получить деньги и золотые украшения, которыми владел северян. К слову, последний тоже не раз преступал закон.

Сначала похитители держали северянина в квартире, а затем вывезли на 54-й километр автодороги Кола - Серебрянская ГЭС, где один из мужчин несколько раз ударил жертву ножом в грудь. Раны оказались смертельными.

На то, чтобы установить всех троих участников преступления, потребовались годы и сотрудничество различных инстанций: полиции, СКР, УФСИН,

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1975 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- В ходе расследования допрошены более 150 свидетелей из числа жителей Мурманска и Колы, произведены более 35 различных экспертиз. Вместе с тем, улики, в том числе орудие преступления, которые могли бы указать на конкретного преступника, сразу обнаружены не были, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Но все же сначала был установлен один преступник, который согласился сотрудничать со следствием, он признался в содеянном и дал информацию о своих подельниках. Всех участников похищения и убийства заключили под стражу. Один из мужчин умер до суда, уголовное дело в отношении самого убийцы выделено в отдельное производство, материалы направлены в суд. Сейчас северянину 48 лет.

Напомним: в Мурманской области будут судить 60-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве знакомого. Преступление было совершено 25 лет назад - 17 декабря 1998 года.

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