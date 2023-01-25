В Мурманске выехавший на встречную полосу водитель попался сотруднику ДПС

Автомобилиста остановили на улице Баумана. Фото: скрин видео УМВД по Мурманской области

В январе в Мурманске поймали водителя автомобиля Ford, который совершил опасный маневр, выехав на встречную полосу движения. Сотрудник ДПС остановил автомобилиста на улице Баумана.

- За выезд на встречную полосу предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. За повторное нарушение грозит уголовная ответственность по статье 264.2 УК РФ, - напомнили в УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

В отношении 41-летнего автолюбителя составлен административный материал по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ.

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