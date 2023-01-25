Закладчика из Апатитов задержали с 17 свертками наркотиков

В отношении апатитчанина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ. Фото: УМВД по МО
В Апатитам сотрудники полиции поймали 40-летнего мужчину, когда тот оборудовал тайник с наркотиками у одного из домов. Всего при личном досмотре у него обнаружили 17 свертков с кристаллическим белым порошком белого цвета. Вещества направили на экспертизу.
- Исследование показало, что мужчина хранил при себе расфасованное наркотическое средство синтетического происхождения в крупным размере, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.
В отношении неоднократно судимого апатитчанина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит до 20 лет лишения свободы, мужчина задержан.
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