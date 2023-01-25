В Мурманской области грипп штамма В стал лидирующим

В Мурманской области все еще много заболевших гриппом.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области рассказали о ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, за минувшую неделе отмечен рост числа заболевших ОРВИ (на 1,6%), а уровень заболевания гриппом снизился на 6,67%. Среди заболевших преобладают дети (60,9% от общего числа).
Сейчас чаще всего в регионе гуляют вирусы гриппа. 94% случаев приходится на заболевание, вызванное штаммом гриппа A(H1N1), 5,1% - грипп В.
- На прошедшей неделе лидирующим стал штамм вируса В. Развитие такого сценария прогнозировали ученые – эпидемиологи. По их мнению, распространение гриппа В не столь тотально, но в дальнейшем не исключено увеличение его доли в общей структуре выявляемых вирусов, - отметили в ведомстве.
Всего в Мурманской области зарегистрировано 702 случаев заболевания гриппом.
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