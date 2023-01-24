Гидрометцентр: 2022 год стал аномально теплым в Мурманской области

Гидрометцентр Мурманской области подготовил отчет о том, каким в плане погоды был 2022 год в Заполярье. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Гидрометцентр Мурманской области подготовил отчет о том, каким в плане погоды был 2022 год в Заполярье.

- По предварительной оценке, средняя годовая температура воздуха превысила климатическую норму на 1,4 °С. Еще более высокие значения средней годовой температуры воздуха в области отмечались только в 2020 и 1938 годах. Наибольшие аномалии средней годовой температуры воздуха в 2022 году отмечались в центре и на востоке области – до плюс 1,8 °С, наименьшие – плюс 1,1 °С - на северо-западе, - уточнили синоптики.

2022 год смело можно назвать очень теплым для Заполярья. Лето вошло в тройку самых теплых, теплее были только летние сезоны в 1972 и 2013 годах. Также специалисты отмечают, что с каждым годом становится все больше осадков.

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