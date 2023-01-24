Мурманские спортсмены первыми в России проходят тестирование функционального состояния

Тестирование будет идти в течение четырех дней в Долине Уюта. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

В Мурманске заполярные спортсмены первыми в России проходят тестирование своего функционального состояния. Тесты развернулись в мобильной лаборатории Инновационного центра Олимпийского комитета и призваны определить аэробную и скоростно-силовую подготовленность северян.

- Сейчас тестируем спортсменов, которые занимаются лыжными гонками, биатлоном, легкой атлетикой. Такое тестирование выступает помощником в работе тренера - оно подскажет, сколько и какую нагрузку давать, когда нужно делать отдых подопечным, - поделился директор Центра спортивной подготовки Александр Зубко.

Тестирование будет идти в течение четырех дней в Долине Уюта. Всего свою подготовку покажут 40 мурманских спортсменов. Их проверят на скорость реакции, устойчивость к гипоксии, координацию, взрывную силу и выносливость.

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