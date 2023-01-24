Андрей Чибис навестил бойцов СВО в военном госпитале в Североморске

После церемонии награждения губернатор расспросил бойцов об условиях службы. Фото: gov-murman.ru

Губернатор Андрей Чибис вместе с командующим Северным флотом Александром Моисеевым навестили бойцов СВО, которые проходят лечение в 1469 Военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ.

Военнослужащим вручили государственные награды, а именно два ордена Мужества, шесть медалей «За отвагу» и три медали Жукова.

Андрей Чибис, обращаясь к бойцам, отметил, что они абсолютно достойны поколения победителей, которые освободили весь мир от нацизма.

- Вы сейчас пишите историю мира и обеспечиваете то, чтобы наша страна и дальше процветала. Со времен Великой Отечественной войны впервые такие боевые действия проходят у наших границ. И вновь на плечах российского солдата судьба всей нашей Отчизны. Для нас вы – пример мужества, героизма и самоотдачи. Низкий вам поклон за то, что вы делаете – сказал глава региона, пожелав всем скорейшего выздоровления.

Также губернатор расспросил бойцов об условиях службы. Большая часть вопросов касалась бытовых тем – обеспечения служебным жильем, благоустройства дворов, капремонта домов. Все из них будут отработаны.

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