В Мурманске водителя оригинально наказали за неправильную парковку

В Мурманске машину замуровали из-за неправильной парковки. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В 2022 году в Мурманске у здания №52 на проспекте «Ленина» убрали стихийную парковку. Здесь часто ставили машины посетители ТЦ «Аметист», кафе «Кружка», Gray Goose, а также ряда других магазинов и кафе. Помимо этого порой оставляли авто те, кто приехал в Октябрьский районный суд.

Несмотря на это, некоторые водители находят, как заехать на парковку. Одного такого, помешавшего заодно снегоуборочной технике, наказали: «замуровали» снегом.

Напомним: в сети появилось видео, сделанное у торгово-развлекательного центра Plazma в Мурманске. Здесь на парковке водитель катал сноубордистку, которая схватилась за прикрепленный к машине трос. Роликом заинтересовались в УГИБДД.

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