Расписание движения «Клавдии Еланской» изменилось из-за непогоды

Из-за непогоды график движения теплохода «Клавдия Еланская» изменился. Фото: Правительство МО

В ЗАТО Островной с 23 января действует режим повышенной готовности, выход судов в Баренцево море ограничен. Из-за непогоды график движения теплохода «Клавдия Еланская» изменился.

Как сообщила глава администрации Островного Ольга Огинова, выход судна из Мурманска запланирован на 27 января в 19.00. Приход в Островной - 28 января 11.00. В обратный путь теплоход отправится 28 января 18.00 и прибудет в Мурманск 29 января в 11.00.

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