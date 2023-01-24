В Териберке горе-художник разрисовал одну из достопримечательностей села. Фото: t.me/teriberkafest

Представители фестиваля «Териберка» рассказали о горе-художнике, который разрисовал одну из главных достопримечательностей - судно на пляже, которое несколько лет назад выбросило на берег во время шторма.

- Ребята, ну, нельзя так делать, нельзя. Хватит портить арт-объекты, которые являются центрами притяжения! Рисуйте свои ники (или что это вообще) у себя дома на стенах, в кровати, на столе, - написали представители коллектива фестиваля в своем Telegram-канале.

Напомним: школьники закрасили непристойные рисунки и надписи, а заодно очистили от мусора территорию вокруг береговой батареи в Териберке.

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