В Мурманской области пройдет марафон северного кино

Гостей ждут на первый сеанс 25 января в уличном кинотеатре культурного хаба «Контейнер Холл». Фото: gov-murman.ru/

В Мурманске стартует марафон северного кино, все фильмы которого будут посвящены Северу и людям, живущим за полярным кругом. Зрители увидят ленты, снятые в Заполярье.

Гостей ждут на первый сеанс 25 января в уличном кинотеатре культурного хаба «Контейнер Холл». Также показы пройдут в мурманской арт-библиотеке, Баренц-баре и Доме молодежи. Завершится марафон 22 февраля в Центре современного искусства в областной научной библиотеке.

Вход на все сеансы свободный, сообщает минкультуры региона. Покажут такие фильмы, как «Капитан и пинагор», «Цена вопроса», «Хроники», «Дорога в детство», «Севером согретое сердце», «Простите, дядя Дима», «Щи» и «Арктик-джаз».

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