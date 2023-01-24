Ярмарка «Наша рыба» приедет в Кандалакшу

Работать точки по продаже рыбы и морепродуктов будут с 11.00 до 18.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мобильная ярмарка «Наша рыба» 28 января приедет в Кандалакшу. Фудтраки встанут у дома №32 на улице Первомайской рядом с кинотеатром «Нива».

Работать точки по продаже рыбы и морепродуктов будут с 11.00 до 18.00.

Напомним: летом 2023 года в Мурманской области снова ожидается нашествие горбуши, причем даже более масштабное, чем в 2021-м. Ученые ПИНРО призвали не считать это чем-то ужасным.

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