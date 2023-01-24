В Мурманской области работали три фантомных предприятия по переработке рыбы

Были возбуждены административные дела, после чего одной из организаций выписали штраф в 3 тысячи рублей. Фото: Нигина БЕРОЕВА

В минувшем году специалисты Североморского управления Россельхознадзора обнаружили три рыбоперерабатывающих предприятия-«фантома», которые работали в Мурманской области.

- Уполномоченным лицам организаций направили предупреждения, учетные записи были аннулированы. Таким образом, предприятия-призраки лишились возможности выпускать в оборот свою продукцию, - отметили в ведомстве.

Были возбуждены административные дела, после чего одной из организаций выписали штраф в 3 тысячи рублей, двум другим хозяйствующим субъектам вынесли предупреждения.

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