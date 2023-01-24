«А ведь должен завтра лететь в Мурманск». Станислав Садальский попал в больницу

Актера Станислава Садальского госпитализировали в Москве. Об этом он сообщил в соцсетях. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Актера Станислава Садальского госпитализировали в Москве. Об этом он сообщил в соцсетях.

- Ночью по скорой забрали в Боткинскую больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты, ксалерто 20 мг, лимоны, имбирь… Пока кровотечение не остановили… А ведь должен завтра лететь в Мурманск… Пожелайте мне удачи, - сообщил Садальский.

Напомним: 21 октября 2021 году на съемках вестерна «Ржавчина» на ранчо в Нью-Мексико произошел несчастный случай. Голливудский актер Алек Болдуин выстрелил из бутафорского пистолета, убил оператора Галину Хатчинс, уроженку Мурманской области, и ранил режиссера Джоэла Соусу. Болдуин играл главную роль в фильме, а также был его продюсером.Родные Хатчинс подали в суд на Болдуина, а он, в свою очередь, обвиняет в гибели оператора съемочную группу.

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