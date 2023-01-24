В Мурманске на улице Рогозерской произошло серьезное ДТП

Столкнулись два автомобиля, которые получили серьезные повреждения. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Поздним вечером 23 января в Мурманске на съезде с улицы Рогозерской на Восточно-объездную дорогу произошло ДТП. Об этом сообщает МЧС региона.

Столкнулись два автомобиля, которые получили серьезные повреждения.

На место происшествия выезжали спасатели, которые проводили работу по осмотру, ограждению места ДТП, отключению АКБ, обеспечению безопасности, сбору данных.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru