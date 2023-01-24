Губернатор Мурманской области проведет встречу с жителями Североморска

24 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис будет работать в Североморске. Фото: Антон ЗАБИРОВ

24 января губернатор Мурманской области Андрей Чибис будет работать в Североморске. Помимо посещения ряда важных объектов запланирована встреча с жителями флотской столицы.

- Предлагаю всем желающим прийти и задать интересующие вас вопросы. А также пишите в комментариях, на что дополнительно обратить внимание во время объезда, - сообщил Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Встреча с североморцами состоится в 18.30 в ДК «Строитель» на ул. Вице-адмирала Падорина, 9.

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