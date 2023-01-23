В Мурманске врачи провели уникальную высокотехнологичную операцию

Медики сделали комбинированную трехуровневую реконструкцию тазового дна. Фото: gov-murman.ru/

В Мурманской области впервые провели высокотехнологичную реконструктивную операцию. Как сообщили в минздраве региона, медики сделали комбинированную трехуровневую реконструкцию тазового дна с использованием сетчатого эндопротеза лапароскопическим доступом.

Операцию выполнили в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре. Ее проводили заведующий гинекологическим отделением №2 Иван Ястремский совместно с врачом-урологом Сергеем Никитиным с привлечением врача отделения анестезиологии-реанимации №2 и медсестер.

Операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо.

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