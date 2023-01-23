Жительница Мурманска отсудила у белорусской клиники 284 тысячи рублей за некачественное протезирование

Решение еще не вступило в законную силу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Мурманска подала в суд на белорусскую клинику, где ей некачественно выполнили протезирование зубов.

Так, в 2018 году женщина делала в медучреждении дентальную имплантацию за 130 тысяч рублей. Вскоре проявились недостатки: имплантаты стали сильно подвижны, их пришлось удалить. Из-за этого северянке потребовалось длительное лечение и повторное протезирование.

- Мурманчанка просила расторгнуть договор на оказание медицинских услуг, взыскать с частного предприятия стоимость услуг в размере 130 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей и штраф в 50% от взысканной судом суммы, - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Мурманска.

Также женщина отметила, что не смогла связаться для решения проблемы с лечащим врачом, так как он не отвечал на звонки.

Суд решил удовлетворить исковые требования женщины и постановил взыскать с клиники убытки в размере 124 662 рубля, компенсацию морального вреда - 65 000 рублей, штраф в 94 831 рубль, а всего – 284 493 рубля.

Решение еще не вступило в законную силу.

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