На улице Мира в Мурманске сгорел УАЗ

Пожар потушили в 13.30. Фото: vk.com/mchs_murmansk

23 января в Мурманске на улице Мира, 6 загорелся УАЗ. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 12 человек личного состава, 2 единицы техники.

- Сгорели подкапотное пространство и первый ряд сидений, деформировались пластиковые детали кузова и обивка салона, - сообщили в МЧС региона.

Пожар потушили в 13.30. Причина случившегося устанавливается.

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