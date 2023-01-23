На улице Мира в Мурманске сгорел УАЗ

Пожар потушили в 13.30. Фото: vk.com/mchs_murmansk
23 января в Мурманске на улице Мира, 6 загорелся УАЗ. На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 12 человек личного состава, 2 единицы техники.
- Сгорели подкапотное пространство и первый ряд сидений, деформировались пластиковые детали кузова и обивка салона, - сообщили в МЧС региона.
Пожар потушили в 13.30. Причина случившегося устанавливается.
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