Новый сотрудник украл у хозяина базы отдыха в Кольском районе 76 тысяч рублей

30-летнего мужчину, ранее уже судимого за кражу, задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летний хозяин базы отдыха в Кольском районе обратился в полицию, рассказав, что новоиспеченный работник украл у него 76 тысяч рублей. Мужчина нанял администратором мурманчанина, который внезапно пропал в разгар своего первого рабочего дня.

- Северянину на мобильный позвонили туристы, снимавшие домики, чтобы уточнить вопросы о дополнительных услугах, обнаружив, что за стойкой администратора никого нет. Когда хозяин бизнеса приехал на базу, стало известно, что клиенты перевели деньги на личный номер администратора, а не на номер счета работодателя, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области

30-летнего мужчину, ранее уже судимого за кражу, задержали. В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество), ему грозит до пяти лет лишения свободы. С северянина взята подписка о невыезде.

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