Двоих жителей Мурманска с психическими заболеваниями лишили водительских прав

В январе этого года Ленинский районный суд Мурманска вынес решения о прекращении водительских прав мужчин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске после вмешательства прокуратуры двоих местных жителей лишили водительских прав. У северян были заболевания, при которых управление транспортом противопоказано.

- Мурманчане получили водительские удостоверения категории «В». Впоследствии у них были выявлены психические заболевания, препятствующие управлению авто, - отметили в прокуратуре Мурманской области.

В январе этого года Ленинский районный суд Мурманска вынес решения о прекращении водительских прав мужчин.

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