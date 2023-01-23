47-летнего жителя Мурманской области приговорили к полутора годам лишения свободы за экстремизм

47-летний житель Мурманской области получил реальный срок за экстремизм.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
47-летний житель Мурманской области получил реальный срок за экстремизм. В сети они размещал агрессивные записи, призывая мешать работе правоохранительных органов.
- В «ВКонтакте» мужчина сделал публичное текстовое высказывание с призывом применять к сотрудникам полиции насилие вплоть до их физического уничтожения, - сообщили в УФСБ по Мурманской области.
В отношении северянина возбудили уголовное дело, сам он в процессе понял опасность своего поступка. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы и двум годам испытательного срока.
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