47-летнего жителя Мурманской области приговорили к полутора годам лишения свободы за экстремизм

47-летний житель Мурманской области получил реальный срок за экстремизм. Фото: Алексей БУЛАТОВ

47-летний житель Мурманской области получил реальный срок за экстремизм. В сети они размещал агрессивные записи, призывая мешать работе правоохранительных органов.

- В «ВКонтакте» мужчина сделал публичное текстовое высказывание с призывом применять к сотрудникам полиции насилие вплоть до их физического уничтожения, - сообщили в УФСБ по Мурманской области.

В отношении северянина возбудили уголовное дело, сам он в процессе понял опасность своего поступка. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы и двум годам испытательного срока.

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