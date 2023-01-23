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НовостиОбщество23 января 2023 8:29

В небе над Мурманском заметили перламутровые облака

Такое явление нечасто можно увидеть
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Утром 23 января жителей Мурманской области ждал подарок от природы.

Утром 23 января жителей Мурманской области ждал подарок от природы.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Утром 23 января жителей Мурманской области ждал подарок от природы. В небе северяне могли наблюдать перламутровые облака.

- Те самые, редкие, полярные стратосферные облака второго типа, которые переливаются всеми цветами радуги, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

В ночь на 23 числа жители различных населенных пунктов Заполярья могли наблюдать красивое и сильное северное сияние.

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