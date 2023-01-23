В небе над Мурманском заметили перламутровые облака

Утром 23 января жителей Мурманской области ждал подарок от природы. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Утром 23 января жителей Мурманской области ждал подарок от природы. В небе северяне могли наблюдать перламутровые облака.

- Те самые, редкие, полярные стратосферные облака второго типа, которые переливаются всеми цветами радуги, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

В ночь на 23 числа жители различных населенных пунктов Заполярья могли наблюдать красивое и сильное северное сияние.

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