В 2023 году в Мурманской области откроют семь пространств «СОПКИ.СПОРТ»

Посещать «СОПКИ.СПОРТ» северяне до 35 лет могут бесплатно. Фото: Правительство Мурманской области

В ноябре 2022 года в Полярных Зорях было открыто первое пространство «СОПКИ.СПОРТ», сейчас таких в Мурманской области насчитывается семь.

- Они созданы для популяризации занятий спортом и физкультурой. Суммарно пространства набрали уже восемь тысяч посещений. Мы неоднократно получали просьбы от ребят в разных муниципалитетах открыть новые «СОПКИ.СПОРТ», и в этом году появится еще минимум семь пространств, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Посещать «СОПКИ.СПОРТ» северяне до 35 лет могут бесплатно.

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