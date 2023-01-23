Жителя Мурманской области будут судить за совершенное четверть века назад убийство

За годы, пока его искали, северянин совершил еще несколько преступлений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области будут судить 60-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве знакомого. Преступление было совершено 25 лет назад - 17 декабря 1998 года.

В тот день мужчина взял пистолет и поехал увидеться с приятелем, чтобы убить того. Встреча состоялась у канала ГЭС Нива-1, где обвиняемый застрелил свою жертву и сбежал, после чего выкинул пистолет.

- Задержать подозреваемого по горячим следам не удалось. Следователями во взаимодействии с оперативниками органов внутренних дел принимались все возможные меры для раскрытия преступления и установления подозреваемого. На причастность к совершению преступления проверен значительный круг лиц, допрошено порядка 100 человек. Назначено и проведено более 60 судебных экспертиз. Также проводились обыски, выемки и иные следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие убийства, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

За годы, пока его искали, северянин совершил еще несколько преступлений.

Напомним: следователи Мурманской области ищут уроженца Кировска Донского Дмитрия Рудольфовича, которому на данный момент должен быть 58 лет. 31 год назад он вместе с двумя приятелями убил человека и единственный остался безнаказанным.

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