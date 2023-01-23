В Оленегорске на улице Иванова вспыхнула квартира

В ликвидации возгорания участвовали 7 человек личного состава и 3 единицы техники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ночью 23 января в Оленегорске на улице Капитана Иванова, 5 загорелась квартира в девятиэтажном доме.

На месте происшествия работали огнеборцы. В 01.50 пожар полностью потушили.

- В комнате на 5 этаже повреждена входная дверь, дверная коробка на площади 2 квадратных метра. В соседней комнате сгорела кровать и вещи домашнего обихода на площади 2 квадратных метра. Закопчены стены и потолок в обеих комнатах по всей площади, - сообщили в Управлении по ГОЧС Мурманской области.

Причина пожара выясняется. Фото: vk.com/murman01

В ликвидации возгорания участвовали 7 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причина пожара выясняется.

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