Уровень зарегистрированной безработицы в Мурманской области составляет 0,8%

16 тысяч северян устроились на работу по итогам 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области снизился уровень зарегистрированной безработицы. По последним данным, он составляет 0,8%, что на 0,6% пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

- В регионе имеется 23 тысячи вакансий. В 2022 году было трудоустроено 16 тысяч человек, 20 тысяч получили помощь в профориентации, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

На цели трудоустройства и профориентации из регионального бюджета было выплачено свыше 140 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru