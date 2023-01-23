Уровень зарегистрированной безработицы в Мурманской области составляет 0,8%

16 тысяч северян устроились на работу по итогам 2022 года.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Мурманской области снизился уровень зарегистрированной безработицы. По последним данным, он составляет 0,8%, что на 0,6% пункта ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
- В регионе имеется 23 тысячи вакансий. В 2022 году было трудоустроено 16 тысяч человек, 20 тысяч получили помощь в профориентации, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
На цели трудоустройства и профориентации из регионального бюджета было выплачено свыше 140 миллионов рублей.
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