В Мурманской области медработники старше 35 лет будут получать северные надбавки с первого дня работы

Медработники старше 35 лет будут получать полярки с первого дня работы в 100% объеме. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Мурманской области развивают меры поддержки медицинских работников. Так, губернатор подписал постановление о том, что специалисты старше 35 лет будут получать северные надбавки в полном размере с первого дня работы. Ранее такая мера поддержки была доступна только медработникам младше 35 лет.

- На эти цели до 2025 года из областного бюджета будет выделено более 115 миллионов рублей, - сообщил глава региона Андрей Чибис.

Напомним: в 2022 году депутаты Мурманской областной Думы поддержали инициативу губернатора по компенсации стоимости аренды жилья для медработников.

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