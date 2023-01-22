В минприроды Мурманской области прокомментировали нападение стаи волков на рыбака

Охотоведы ликвидировали двух волков в районе Алакуртти и еще одного - в Зареченске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последнее время волки все чаще встречаются жителям Мурманской области. По соцсетям даже разлетелось видео, как якобы рыбак отбился от стаи из восьми волков на реке Ёна в Ковдорском районе.

«КП»-Мурманск» прокомментировали этот инцидент в минприроды региона. Оказалось, что действие происходило в другом месте, а рыбак вовсе не рыбак.

- В конце прошлого года из Зареченска и Алакуртти стали поступать обращения о том, что волки утаскивают собак, поэтому были организованы мероприятия по поимке хищников. Человек, который записал это видео, - охотник, внештатный инспектор, который помогает министерству. Ролик был снят в Алакуртти, а не в Ковдорском районе, и кто-то распространил видео без нашего ведома и стал сеять панику, - рассказал нашей редакции начальник отдела государственного охотнадзора минприроды Мурманской области Дмитрий Каск.

В тот раз охотоведы ликвидировали двух волков в районе Алакуртти и еще одного - в Зареченске.

Напомним: в Мурманской области популяция волков увеличилась вдвое.

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