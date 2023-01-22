В Мурманской области могут закрыть дороги на Териберку и Туманный

Дорогу на Териберку могут закрыть из-за сильного ветра. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

23 января в Мурманской области ожидается ненастная погода: в МЧС региона предупреждают об усилении ветра. Это может обернуться закрытием дорог.

- Есть большой риск закрытия дороги вечером 22 января. Оставаться закрытой она будет весь понедельник, если прогноз на поменяется. Учитывайте погодные условия при планировании поездок! - сообщает паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+).

Напомним: в Мурманской области может похолодать до -21.

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