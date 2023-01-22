В Мурманской области могут закрыть дороги на Териберку и Туманный

Дорогу на Териберку могут закрыть из-за сильного ветра.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
23 января в Мурманской области ожидается ненастная погода: в МЧС региона предупреждают об усилении ветра. Это может обернуться закрытием дорог.
- Есть большой риск закрытия дороги вечером 22 января. Оставаться закрытой она будет весь понедельник, если прогноз на поменяется. Учитывайте погодные условия при планировании поездок! - сообщает паблик «"Моя Териберка" | интернет-газета» (12+).
Напомним: в Мурманской области может похолодать до -21.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru