Жителям Мурманской области назвали пять признаков того, что звонят мошенники

Мошенников выдают приемы, которые они применяют раз за разом. Фото: Даниил ОПАРИН

Оперштаб Мурманской области назвал пять признаков того, что звонят мошенники.

Так, первый сигнал, что не стоит доверять, это звонок с незнакомого номера и то, что звонящий представляется службой безопасности банка или сотрудником правоохранительных органов.

- Также если незнакомцы радуют внезапной выгодой или пугают; торопят принять решение как можно скорее; говорят о деньгах; просят сообщить данные карт, - сообщили в оперштабе. -

Помните: сотрудники банков и полиции никогда не спрашивают реквизиты карт и не просят совершать какие-либо манипуляции с переводом денег.

Напомним: 85-летняя жительница Кировска не дала мошенникам обмануть себя на 100 тысяч рублей.

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