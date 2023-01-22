Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 января 2023 10:55

Жителям Мурманской области назвали пять признаков того, что звонят мошенники

Злоумышленников выдают определенные приемы
Ника СВЕТЛОВА
Мошенников выдают приемы, которые они применяют раз за разом.

Мошенников выдают приемы, которые они применяют раз за разом.

Фото: Даниил ОПАРИН

Оперштаб Мурманской области назвал пять признаков того, что звонят мошенники.

Так, первый сигнал, что не стоит доверять, это звонок с незнакомого номера и то, что звонящий представляется службой безопасности банка или сотрудником правоохранительных органов.

- Также если незнакомцы радуют внезапной выгодой или пугают; торопят принять решение как можно скорее; говорят о деньгах; просят сообщить данные карт, - сообщили в оперштабе. -

Помните: сотрудники банков и полиции никогда не спрашивают реквизиты карт и не просят совершать какие-либо манипуляции с переводом денег.

Напомним: 85-летняя жительница Кировска не дала мошенникам обмануть себя на 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru