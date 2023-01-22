МЧС предупреждает жителей Мурманской области об усилении ветра

23 января в Мурманской области ожидается усиление ветра.
Фото: Олег УКЛАДОВ
23 января жителей Мурманской области ждет непогода.
- По данным Мурманского УГМС, ожидается сильный южный, юго-западный ветер, - предупредили в МЧС региона.
Северян просят быть осторожнее, в том числе может быть ограничен выход маломерных судов в Баренцево море.
Напомним: на этой неделе в Заполярье бушевали сразу два циклона.
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