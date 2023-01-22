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НовостиОбщество22 января 2023 10:37

МЧС предупреждает жителей Мурманской области об усилении ветра

Непогода ожидается 23 января
Ника СВЕТЛОВА
23 января в Мурманской области ожидается усиление ветра.

23 января в Мурманской области ожидается усиление ветра.

Фото: Олег УКЛАДОВ

23 января жителей Мурманской области ждет непогода.

- По данным Мурманского УГМС, ожидается сильный южный, юго-западный ветер, - предупредили в МЧС региона.

Северян просят быть осторожнее, в том числе может быть ограничен выход маломерных судов в Баренцево море.

Напомним: на этой неделе в Заполярье бушевали сразу два циклона.

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