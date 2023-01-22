«Мы хотим перенести слушателя в волшебный мир». В Мурманске состоится концерт с саундтреками «Гарри Поттера»

Северяне услышат музыку оскароносного музыканта Джона Уильямса. Фото: предоставлено оркестром Sonorus

10 февраля в ДК им. Кирова в Мурманске состоится концерт камерного оркестра молодых виртуозов Московской консерватории Sonorus, который везет в Заполярье волшебство - музыку из фильмов о «Гарри Поттере».

- Мы хотим перенести слушателя в волшебный мир, вернуть его в детство, когда он впервые смотрел фильм и каждая сцена запоминалась именно благодаря музыке Джона Уильямса. Та самая волшебная тема - неотъемлемая часть нашего поколения, поэтому концерт и посвящен Гарри Поттеру, - рассказала менеджер оркестра Ольга Мусина. - Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов.

В Мурманске пройдут два концерта: в 15.30 и 19.00. Выиграть билеты на волшебный музыкальный вечер можно будет в группе «КП»-Мурманск» в «ВКонтакте».

В Мурманске пройдут два концерта: в 15.30 и в 19.00 10 февраля. Фото: предоставлено оркестром Sonorus

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