Дмитрий Панычев официально стал заместителем губернатора Мурманской области

Дмитрий Панычев теперь не только министр здравоохранения, но еще и заместитель губернатора. Фото: правительство Мурманской области

После новогодних каникул на первом оперативном совещании в 2023 году губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что в правительстве региона будет два новых вице-губернатора: министр здравоохранения Дмитрий Панычев, который теперь будет курировать сферу здравоохранения, и Артем Долгов. Он в августе 2022 года перешел в «Мурманскавтодор» из Управления по реализации антикоррупционной политики.

Дмитрий Панычев утвержден в должности с 19 января. Соответствующее постановление размещено на сайте правительства. Теперь он официально является заместителем губернатора - министром здравоохранения.

Напомним: первый финалист кадрового конкурса «Лидеров Севера» получил назначение - Мария Романова возглавила Дирекцию особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области.

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