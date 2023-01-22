На дороге Североморск-Североморск-3 произошло ДТП с четырьмя пострадавшими

Две машины столкнулись из-за того, что одна из них пошла на обгон в зоне действия запрещающего знака. Фото: Артем КИЛЬКИН

21 января на седьмом километре дороги Североморск-Североморск-3 произошла авария, в которой пострадали четыре человека.

- Водитель Ford Focus в зоне действия знака «Обгон запрещен» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с Ford Transit, - сообщила представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

Трех человек - пассажира и водителя Ford Focus, а также пассажира Ford Transit госпитализировали, амбулаторную помощь оказали еще одному пассажиру Ford Transit.

Напомним: в сети появилось видео, сделанное у торгово-развлекательного центра Plazma в Мурманске. Здесь на парковке водитель катал сноубордистку, которая схватилась за прикрепленный к машине трос. Роликом заинтересовались в УГИБДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru