В Мурманской области построят комплекс сжиженного природного газа

Перегрузочный комплекс обеспечит перевалку 20 миллионов тонн газа в год. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Новая компания-резидент территории опережающего развития «Столица Арктики» построит в Мурманской области морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа. Еще один появится на Камчатке, инвестиции в проект составят 2,4 миллиарда рублей.

- Проект предполагает доставку СПГ с арктических месторождений углеводородного сырья РФ на морские перегрузочные комплексы танкерами-газовозами ледового класса. Далее СПГ будет перегружаться в плавучие хранилища газа для кратковременного хранения или методом «борт в борт» на конвенциональные суда, - сообщает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

В год перевалка газа составит более 20 миллионов тонн.

Напомним: специалисты «Газпрома» работают над вычислением необходимого объема газа для Мурманской области.

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