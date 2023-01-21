Житель Мурманской области пытался оспорить свою мобилизацию в суде

Суд отказал в удовлетворении исковых требований жителя Заполярья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Мурманской области подал иск в Полярнозоринский районный суд к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату. Мужчину признали годным к военной службе и он посчитал это несправедливым.

Северянин отметил, что имеет категорию здоровья «В» (ограниченно годен к военной службе), но его все равно призвали.

- Суд пришел к выводу о том, что основанием для освобождения от призыва на военную службу при мобилизации по состоянию здоровья является категория «Д», а основанием для предоставления отсрочки от мобилизации по состоянию здоровья – признание временно не годным к военной службе (категория «Г») – на срок до шести месяцев, - отметили в суде.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований жителя Заполярья. Решение может быть обжаловано в Мурманский областной суд в апелляционном порядке.

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