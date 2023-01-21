В Мурманской области похолодает до -21 градуса

С приходом следующей недели порывистый ветер сохранится, но температура воздуха повысится. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В воскресенье, 22 января, в Мурманскую область нагрянут морозы. Так, ночью при прояснениях ожидается -16-21 градус, днем от 0 до -5, сообщает мурманский гидрометцентр. В отдельных районах пройдет небольшой снег, ветер юго-западный умеренный, местами сильный. На дорогах гололедица.

Также синоптики предупреждают, что с утра 22 января на побережье Норвегии ожидается опасное волнение 8-9 метров.

С приходом следующей недели порывистый ветер сохранится, но температура воздуха повысится.

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