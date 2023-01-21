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НовостиЗвезды21 января 2023 15:06

Студентов приглашают бесплатно покататься на коньках в Ледовом дворце Мурманска

25 января пройдет фестиваль «Спортивная студенческая ночь»
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
В эту ночь прокат коньков при предъявлении студенческого билета будет бесплатным.

В эту ночь прокат коньков при предъявлении студенческого билета будет бесплатным.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Студентов Мурманской области приглашают на ежегодный всероссийский фестиваль «Спортивная студенческая ночь». Он развернется 25 января в Ледовом дворце спорта Мурманска, где можно будет не только покататься на коньках под светомузыку, но принять участие в разных активностях.

- С 21.00 до 00.00 заполярных студентов ждут интерактивы, мастер-классы. В эту ночь прокат коньков при предъявлении студенческого билета будет бесплатным. Количество прокатного инвентаря ограничено, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться.

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