Студентов приглашают бесплатно покататься на коньках в Ледовом дворце Мурманска

В эту ночь прокат коньков при предъявлении студенческого билета будет бесплатным.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Студентов Мурманской области приглашают на ежегодный всероссийский фестиваль «Спортивная студенческая ночь». Он развернется 25 января в Ледовом дворце спорта Мурманска, где можно будет не только покататься на коньках под светомузыку, но принять участие в разных активностях.
- С 21.00 до 00.00 заполярных студентов ждут интерактивы, мастер-классы. В эту ночь прокат коньков при предъявлении студенческого билета будет бесплатным. Количество прокатного инвентаря ограничено, - сообщили в правительстве Мурманской области.
Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться.
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